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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Млада Болеслав
Лион - Млада Болеслав: обзор матча 07 августа 2014
Лион
07.08.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Млада Болеслав
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Лион - Млада Болеслав
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0
0
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0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Млада Болеслав
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- : -
21.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.10.2026
Млада Болеслав
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