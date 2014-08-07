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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Уфа (мол)
Амкар (мол) - Уфа (мол): обзор матча 07 августа 2014
Амкар (мол)
07.08.2014, четверг, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
3 : 1
Завершен
Уфа (мол)
59'
Р. Урхов
63'
В. Камеш
87'
Н. Голдобин
30'
Э. Шайхутдинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Уфа (мол)
Замена
И. Парамонов
️️️️
В. Алейников
90'
+3
90'
+1
Замена
В. Янбарисов
️️️️
А. Леонов
Замена
А. Анфёров
️️️️
В. Камеш
89'
Замена
Р. Вазитдинов
️️️️
Р. Гусейнов
89'
ГОЛ! 3:1!
Н. Голдобин
87'
Желтая карточка
В. Камеш
84'
79'
Замена
Д. Гайсин
️️️️
С. Бугаев
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Р. Урхов
77'
Замена
А. Патрикеев
️️️️
Е. Парамонов
75'
71'
Замена
В. Халфин
️️️️
А. Бенифанд
71'
Замена
В. Морозов
️️️️
Д. Гильманов
ГОЛ! 2:1!
В. Камеш
63'
62'
Замена
Б. Хаернасов
️️️️
С. Тамразов
62'
Замена
А. Шайбеков
️️️️
С. Кречетов
ГОЛ! 1:1!
Р. Урхов
59'
Замена
К. Сидоренко
️️️️
А. Курзенев
55'
Замена
Д. Збожень
️️️️
В. Чухланцев
46'
41'
Замена
А. Бенифанд
️️️️
Р. Габидуллин
Желтая карточка
Н. Пермяков
40'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Шайхутдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
57
Александр Селихов
ВР
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
40
Владимир Трошев
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Уфа (мол)
23
Артем Леонов
ВР
79
Олег Купряков
ЦЗ
94
Эдуард Шайхутдинов
ЦЗ
55
Станислав Бугаев
ЦЗ
85
Эрик Салихов
ЦЗ
50
Сергей Тамразов
ЦП
91
Рудольф Габидуллин
ЦП
80
Денис Гильманов
ЦП
95
Сергей Кречетов
ЦП
23
Илья Севастьянов
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Главный тренер
Макич Микаэлян
Амкар (мол)
58
Иван Средняков
ВР
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
7
Рустам Вазитдинов
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
46
Александр Патрикеев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
49
Игорь Парамонов
ЦП
57
Владимир Переверзев
ЦП
60
Андрей Анфёров
ЦФ
Уфа (мол)
30
Виктор Янбарисов
ВР
48
Вячеслав Морозов
ЦЗ
90
Артур Шайбеков
ЦЗ
96
Арсен Бенифанд
ЦП
99
Денис Гайсин
ЦФ
77
Булат Хаернасов
ЦФ
60
Владлен Халфин
ЦФ
3-1-3-2-1
57
Селихов
29
Гусейнов
44
Пермяков
40
Трошев
38
Алейников
96
Чухланцев
11
Парамонов
33
Камеш
97
Голдобин
10
Урхов
91
Курзенев
4-5-1
23
Леонов
94
Шайхутдинов
55
Бугаев
85
Салихов
79
Купряков
50
Тамразов
80
Гильманов
95
Кречетов
23
Севастьянов
91
Габидуллин
98
Якупов
11
Парамонов
46
Патрикеев
46
Патрикеев
11
Парамонов
33
Камеш
60
Анфёров
60
Анфёров
33
Камеш
10
Урхов
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
10
Урхов
29
Гусейнов
7
Вазитдинов
7
Вазитдинов
29
Гусейнов
91
Курзенев
63
Сидоренко
63
Сидоренко
91
Курзенев
38
Алейников
49
Парамонов
49
Парамонов
38
Алейников
96
Чухланцев
25
Збожень
25
Збожень
96
Чухланцев
55
Бугаев
99
Гайсин
99
Гайсин
55
Бугаев
91
Габидуллин
96
Бенифанд
96
Бенифанд
91
Габидуллин
50
Тамразов
77
Хаернасов
77
Хаернасов
50
Тамразов
Бенифанд
60
Халфин
60
Халфин
Бенифанд
80
Гильманов
48
Морозов
48
Морозов
80
Гильманов
95
Кречетов
90
Шайбеков
90
Шайбеков
95
Кречетов
23
Леонов
30
Янбарисов
30
Янбарисов
23
Леонов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Уфа (мол)
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Макич Микаэлян
Остались в запасе
57
Владимир Переверзев
ЦП
58
Иван Средняков
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Макич Микаэлян
Статистика матча Амкар (мол) - Уфа (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Худорожков
(Пермь)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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