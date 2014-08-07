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Зимбру - Грёдиг
Зимбру - Грёдиг: обзор матча 07 августа 2014
Зимбру
07.08.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Грёдиг
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Статистика матча Зимбру - Грёдиг
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0
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0
Матчи команд
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Ноа
2 : 1
30.07.2026
Зимбру
Лига конференций, 2 раунд
Зимбру
1 : 1
23.07.2026
Ноа
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 36 тур
Маттерсбург
2 : 3
15.05.2016
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 35 тур
Грёдиг
1 : 2
11.05.2016
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 34 тур
Рид
2 : 0
07.05.2016
Грёдиг
Австрия. Бундеслига, 33 тур
Грёдиг
2 : 0
30.04.2016
Рапид
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Грёдиг
0 : 1
23.04.2016
Вольфсберг
Информация о матче
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