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Шериф - Зимбру: обзор матча 10 мая 2026

Шериф
10.05.2026, воскресенье, 20:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа A, 9 тур
1 : 0
Завершен
Зимбру
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Шериф - Зимбру
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Информация о матче
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Шериф
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Шериф
Зимбру
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 10:21
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 09:29
«Шериф» уволил экс-тренера четырех российских клубов
6 ноября 2025, 12:02
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
6 августа 2025, 09:23
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля 2025, 08:40
«Шериф» – «Приштина»: прогноз на матч 10 июля с 66% вероятностью захода ставки
9 июля 2025, 11:10
«Зимбру» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля 2025, 18:50
«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля 2025, 10:21
«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля 2025, 15:50
«Астана» – «Зимбру»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.6
23 июля 2025, 11:34
Восьмикратный чемпион Молдавии «Зимбру» прекратил существование
3 марта 2020, 19:47
8
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Последние матчи
Все
Шериф
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Милсами
0 : 0
17.05.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Шериф
2 : 1
03.05.2026
Дачия
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Петрокуб
1 : 0
26.04.2026
Шериф
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Шериф
2 : 0
18.04.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Шериф
1 : 0
10.05.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Зимбру
4 : 1
02.05.2026
Бельцы
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Дачия
0 : 3
25.04.2026
Зимбру
Молдова. Суперлига. Весна, 6 тур
Зимбру
3 : 1
18.04.2026
Милсами
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