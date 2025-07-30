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«Зимбру» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72

30 июля 2025 10:42
Зимбру - Астана
31 июл. 2025, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
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1.72
Обе команды забьют
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31 июля на стадионе «Зимбру» в Кишинeве состоится второй матч квалификации Лиги Конференций между «Зимбру» и «Астаной». Первая встреча завершилась результативной ничьей 1:1, что оставляет интригу на ответную игру. Обе команды в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность, что делает матч ожидаемо зрелищным.

«Зимбру»

Молдавский клуб подошeл к ответному матчу в отличной форме: пять матчей без поражений и 14 забитых мячей. Особенно впечатляют разгромы над «Спартанием» (6:0) и «Дачией» (3:0), а также сенсационная победа над «Шерифом» со счeтом 3:2. При этом «Зимбру» стабильно забивает (в шести матчах подряд) и пропускает мало – в среднем 0.8 гола за игру за последние пять матчей. Однако в обороне есть уязвимости: команда пропускает в трeх матчах подряд, в том числе от «Астаны» в первом матче.

«Астана»

Казахстанский клуб подходит к матчу с нестабильной серией в Лиге Конференций – пять матчей без побед, но при этом стабильно забивает: голы в 20 из 22 последних встреч и в четырeх матчах ЛК подряд. Средняя результативность впечатляет – 2.6 гола за игру в последних пяти матчах. «Астана» мощно сыграла против «Турана» (7:0), но оступилась против «Ордабасы» и «Кызыл-Жара». Команда хорошо использует стандарты и обладает скоростной атакой, но оборона остаeтся проблемой – пропущено в каждом из пяти последних матчей Лиги Конференций.

Факты о командах:

«Зимбру»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 2.80 забитых и 0.80 пропущенных голов за 5 игр
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Астана»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем 2.60 забитых и 1.00 пропущенного за 5 игр
  • Забивает в 20 из 22 последних матчей
  • Не выигрывает в 5 матчах ЛК подряд

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Лига конференций, 2 раунд
Астана
1 : 1
24.07.2025
Зимбру

Прогноз на матч «Зимбру» – «Астана»

Учитывая форму обеих команд, можно ожидать открытый и результативный матч. «Зимбру» впечатляет атакующей мощью на фоне уязвимой обороны «Астаны», в то время как гости обладают богатым еврокубковым опытом и высокой реализацией. Оба клуба забили в первом матче, и с учeтом обоюдных атакующих тенденций логично ожидать результативного продолжения. При этом казахстанцы выглядят чуть убедительнее по уровню игры и глубине состава, что делает их фаворитами.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.72
  • Победа «Астаны» – коэффициент 2.15

1.72
Обе команды забьют
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Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Астана Зимбру
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