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  • «Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

24 июля 2025, 15:50
Астана
24.07.2025, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Зимбру
56' И. Башич
45+1' G. Dahan
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
7
Назми Грипши
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Зимбру
28
Николае Чеботари
ВР
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Михаил Стефан
ЦЗ
3
Stefan Burghiu
ЦЗ
2
Diogo Rodrigues
ЦЗ
20
Ники Клещенко
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
12
Abou Dosso
ЦП
44
Iu Ranera Grau
ЦП
19
Guy Dahan
ЦФ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
10
Дритон Камай
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
13
Нурали Жаксылык
ЛВ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Зимбру
12
Себастьян Агачи
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
21
Radu Lucian
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
98
Виктор Стина
ПВ
18
Никита Коваль
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
45
Michael Ebikabowei Emmanuel Nga
ЦФ
30
Andrei Macritchii
ЦФ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
8
Башич
99
Жоффри
4-1-3-1-1
28
Чеботари
33
Стефан
3
2
35
Золотов
8
Пас
10
Шарковский
12
44
20
Клещенко
19
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
10
Камай
10
Камай
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
44
24
Гайя
24
Гайя
44
10
Шарковский
8
Аморосо
8
Аморосо
10
Шарковский
20
Клещенко
98
Стина
98
Стина
20
Клещенко
19
15
Козловский
15
Козловский
19
8
Пас
30
30
8
Пас
Остались в запасе
Астана
Зимбру
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
18
Никита Коваль
ПВ
45
Michael Ebikabowei Emmanuel Nga
ЦФ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
18
Никита Коваль
ПВ
45
Michael Ebikabowei Emmanuel Nga
ЦФ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Астана - Зимбру
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Зимбру», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Зимбру»

«Астана» – «Зимбру»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Зимбру Астана
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