24.07.2025, четверг, 17:00
Лига конференций, 2 раунд
Лига конференций, 2 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Астана
Астана
4-2-3-1
93
Чондрич
55
Аманович
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
11
Вороговский
10
Томасов
28
Камара
7
Грипши
8
Башич
99
Жоффри
4-1-3-1-1
28
Чеботари
33
Стефан
3
2
35
Золотов
8
Пас
10
Шарковский
12
44
20
Клещенко
19
55
Аманович
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
55
Аманович
28
Камара
10
Камай
10
Камай
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
10
Томасов
13
Жаксылык
13
Жаксылык
10
Томасов
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
44
24
Гайя
24
Гайя
44
10
Шарковский
8
Аморосо
8
Аморосо
10
Шарковский
20
Клещенко
98
Стина
98
Стина
20
Клещенко
19
15
Козловский
15
Козловский
19
8
Пас
30
30
8
Пас
Остались в запасе
Астана
Зимбру
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
18
Никита Коваль
ПВ
45
Michael Ebikabowei Emmanuel Nga
ЦФ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Остались в запасе
12
Себастьян Агачи
ВР
21
Radu Lucian
ЦП
18
Никита Коваль
ПВ
45
Michael Ebikabowei Emmanuel Nga
ЦФ
25
Алексей Щебетун
ЦФ
10
Vladimir Fratea
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Астана - Зимбру
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Астана» против «Зимбру», 2 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астана» – «Зимбру»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport»
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»