24 июля 2025 года в 17:00 по Москве пройдет матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций. «Астана» будет у себя дома принимать молдавский «Зимбру».

«Астана»

Вице-чемпион Казахстана снова метит в групповую стадию Лиги конференций. При этом в настоящее время «Астана» лидирует в своем родном чемпионате и показывает классные результаты. Шутка ли, но команда потерпела лишь два поражения в 18-ти турах.

Также следует заметить, что «Астана» очень прилично смотрится на своем поле в плане результативности, забивая в среднем почти 2 мяча за игру. Их соперников ждет не самое простое испытание.

Последние три игры:

Астана – Туран 7:0

Ордабасы – Астана 1:0

Жетысу – Астана 0:2

«Зимбру»

«Зимбру» давненько не может вернуть себе звание флагмана молдавского футбола. В последних трех розыгрышах тамошнего чемпионата команда финишировала на третьем месте. Что касается ЛК, то «Зимбру» выглядит явным андердогом в противостоянии с «Астаной».

Последние три игры:

Бэлць – Зимбру 1:1

Спарта Селемет – Зимбру 0:6

Дачия – Зимбру 0:3

Очные встречи:

Доселе «Астана» и «Зимбру» ни разу не пересекались друг с другом. Предстоящие встречи станут первыми очными противостояниями означенных команд.

Прогноз на матч «Астана» – «Зимбру»

Совершенно очевидно, что перед «Астаной» стоит задача сделать себе хороший задел перед «ответкой» в Молдове. Считаем, что казахам вполне по силам достичь желаемого, тем более, что «Астана» очень комфортно чувствует себя в родных стенах. Ставим на уверенную победу фаворита. Также можно заиграть вариант тотал матча больше 3 голов. «Зимбру» также способен огорчить хозяев хотя бы одним «голешником».

Прогноз: победа «Астаны» с форой -1, коэффициент – 1.6. Прогноз на точный счет – 3:1.