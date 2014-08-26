Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Слован
БАТЭ - Слован: обзор матча 26 августа 2014
БАТЭ
26.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Слован
41'
М. Гордейчук
84'
С. Кривец
85'
В. Родионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Слован
87'
Желтая карточка
К. Колчак
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
87'
ГОЛ! 3:0!
В. Родионов
85'
ГОЛ! 2:0!
С. Кривец
Пас отдал
А. Яковлев
84'
83'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Э. Грендель
79'
Вторая желтая
С. Сума
Замена
А. Яковлев
️️️️
М. Гордейчук
68'
62'
Замена
Р. Виттек
️️️️
П. Форжт
Замена
И. Алексиевич
️️️️
Д. Лихтарович
61'
50'
Желтая карточка
Н. Горосито
Желтая карточка
Д. Лихтарович
50'
47'
Желтая карточка
С. Сума
46'
Замена
С. Штефаник
️️️️
И. Жофчак
Желтая карточка
Э. Олехнович
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Гордейчук
Пас отдал
В. Родионов
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
10
Сергей Кривец
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Слован
30
Душан Перниш
ВР
16
Николас Горосито
ЦЗ
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
4
Эрик Чикош
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
20
Сейдуба Сума
ЦП
21
Кристиан Колчак
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
9
Юрай Галенар
ЦФ
6
Павел Форжт
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
БАТЭ
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
33
Роберт Виттек
ЦФ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
24
Филипенко
23
Поляков
14
Хагуш
2
Лихтарович
8
Володько
23
Олехнович
10
Кривец
62
Гордейчук
20
Родионов
4-4-2
30
Перниш
6
Яблонски
4
Чикош
26
Гудак
16
Горосито
20
Сума
21
Колчак
8
Грендель
10
Жофчак
6
Форжт
9
Галенар
2
Лихтарович
13
Алексиевич
13
Алексиевич
2
Лихтарович
62
Гордейчук
36
Яковлев
36
Яковлев
62
Гордейчук
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
8
Грендель
77
Пелтье
77
Пелтье
8
Грендель
6
Форжт
33
Виттек
33
Виттек
6
Форжт
10
Жофчак
17
Штефаник
17
Штефаник
10
Жофчак
Остались в запасе
БАТЭ
Слован
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
22
Мартин Полачек
ВР
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
12
Карол Месарош
ЦП
Главный тренер
Франтишек Штрака
Остались в запасе
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
Остались в запасе
22
Мартин Полачек
ВР
18
Мамаду Багайоко
ЦЗ
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
12
Карол Месарош
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Франтишек Штрака
Статистика матча БАТЭ - Слован
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Борисов-Арена
Новости команд
Все
БАТЭ
Слован
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Арсенал» – БАТЭ: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Зенит» начал сотрудничество с европейским клубом
29 октября
24
Высшая лига: шансы «Арсенала» и БАТЭ на победу в матче 27-го тура
29 октября
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+