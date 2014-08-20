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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Слован - БАТЭ
Слован - БАТЭ: обзор матча 20 августа 2014
Слован
20.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
БАТЭ
80'
Р. Виттек
44'
Т. Яблонски (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - БАТЭ
90'
+2
Желтая карточка
А. Володько
87'
Замена
Н. Сигневич
️️️️
В. Родионов
Желтая карточка
Р. Лашик
85'
ГОЛ! 1:1!
Р. Виттек
Пас отдал
Ю. Галенар
80'
Замена
Р. Виттек
️️️️
П. Форжт
72'
68'
Замена
А. Карницкий
️️️️
Д. Лихтарович
Желтая карточка
С. Сума
62'
Замена
Ю. Галенар
️️️️
И. Жофчак
59'
Замена
Р. Лашик
️️️️
С. Штефаник
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Яблонски
35'
Желтая карточка
С. Кривец
29'
Желтая карточка
А. Хагуш
Желтая карточка
Д. Гудак
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
30
Душан Перниш
ВР
4
Эрик Чикош
ЦЗ
6
Томаш Яблонски
ЦЗ
16
Николас Горосито
ЦЗ
26
Давид Гудак
ЦЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
95
Марко Милинкович
ЛВ
20
Сейдуба Сума
ЦП
8
Эрик Грендель
ЦП
6
Павел Форжт
ЦФ
17
Самуэль Штефаник
ЦФ
Главный тренер
Франтишек Штрака
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
10
Сергей Кривец
ЦП
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Слован
22
Мартин Полачек
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
18
Рихард Лашик
ЦП
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
9
Юрай Галенар
ЦФ
33
Роберт Виттек
ЦФ
БАТЭ
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
14
Николай Сигневич
ЦФ
4-3-1-2
30
Перниш
4
Чикош
16
Горосито
26
Гудак
6
Яблонски
10
Жофчак
8
Грендель
20
Сума
95
Милинкович
17
Штефаник
6
Форжт
4-5-1
32
Черник
14
Хагуш
24
Филипенко
23
Поляков
37
Младенович
62
Гордейчук
8
Володько
2
Лихтарович
10
Кривец
23
Олехнович
20
Родионов
17
Штефаник
18
Лашик
18
Лашик
17
Штефаник
10
Жофчак
9
Галенар
9
Галенар
10
Жофчак
6
Форжт
33
Виттек
33
Виттек
6
Форжт
2
Лихтарович
14
Карницкий
14
Карницкий
2
Лихтарович
20
Родионов
14
Сигневич
14
Сигневич
20
Родионов
Остались в запасе
Слован
БАТЭ
22
Мартин Полачек
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
Главный тренер
Франтишек Штрака
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Александр Ермакович
Остались в запасе
22
Мартин Полачек
ВР
25
Бранислав Ниняй
ЦЗ
12
Карол Месарош
ЦП
77
Лестер Пелтье
ПП
Остались в запасе
30
Герман Малиньш
ВР
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
36
Андрей Яковлев
ПП
Главный тренер
Франтишек Штрака
Главный тренер
Александр Ермакович
Статистика матча Слован - БАТЭ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
- : -
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Слован
2 : 2
24.10.2026
Дукла ББ
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Пасьенки
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