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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Порт Вейл - Кардифф
Порт Вейл - Кардифф: обзор матча 26 августа 2014
Порт Вейл
26.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 3
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Порт Вейл - Кардифф
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Кардифф
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