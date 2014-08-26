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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Труа - Аяччо
Труа - Аяччо: обзор матча 26 августа 2014
Труа
26.08.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 4
Завершен
Аяччо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Труа - Аяччо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
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2 : 0
10.05.2025
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Аяччо
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02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
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Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
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