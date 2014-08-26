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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Ротерхэм
Суонси - Ротерхэм: обзор матча 26 августа 2014
Суонси
26.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Суонси - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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2 : 2
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2 : 0
17.10.2026
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