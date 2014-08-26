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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
АПОЭЛ - Ольборг
АПОЭЛ - Ольборг: обзор матча 26 августа 2014
АПОЭЛ
26.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ольборг
28'
Винисиус
43'
Т. Де Винсенти
64'
Э. Алонефтис
75'
К. Шеридан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Ольборг
Замена
Г. Эфрем
️️️️
Т. Де Винсенти
82'
Замена
Р. Джеббур
️️️️
К. Шеридан
79'
ГОЛ! 4:0!
К. Шеридан
Пас отдал
У. Пардо
75'
ГОЛ! 3:0!
Э. Алонефтис
Пас отдал
М. Сержиу
64'
62'
Замена
Д. Гортер
️️️️
Я. Матиасен Блобьерг
Замена
Э. Алонефтис
️️️️
Г. Мандука
61'
55'
Желтая карточка
Н. Томсен
52'
Желтая карточка
К. Петерсен
46'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
П. Кристенсен
46'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
Ф. Берстинг
ГОЛ! 2:0!
Т. Де Винсенти
Пас отдал
М. Сержиу
43'
ГОЛ! 1:0!
Винисиус
Пас отдал
Т. Де Винсенти
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
8
Тиагу Гомеш
АП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
21
Каспер Рисгаард
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
8
Расмус Вюрц
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
7
Томас Эневольдсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
19
Рафик Джеббур
ЦФ
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
4-3-2-1
78
Пардо
3
Гильерме
50
Карлао
23
Антониадес
28
Мариу Сержиу
21
Мандука
26
Мораиш
16
Винисиус
8
Гомеш
30
Де Винсенти
9
Шеридан
3-4-1-2
1
Ларсен
5
Теланнер
5
Петерсен
31
Матиасен Блобьерг
18
Якобсен
6
Томсен
8
Вюрц
21
Рисгаард
10
Берстинг
7
Эневольдсен
2
Кристенсен
21
Мандука
46
Алонефтис
46
Алонефтис
21
Мандука
30
Де Винсенти
7
Эфрем
7
Эфрем
30
Де Винсенти
9
Шеридан
19
Джеббур
19
Джеббур
9
Шеридан
31
Матиасен Блобьерг
6
Гортер
6
Гортер
31
Матиасен Блобьерг
10
Берстинг
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
10
Берстинг
2
Кристенсен
9
Хелениус
9
Хелениус
2
Кристенсен
Остались в запасе
АПОЭЛ
Ольборг
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Главный тренер
Гиоргос Донис
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
11
Нектариос Александру
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
22
Карстен Кристенсен
ВР
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча АПОЭЛ - Ольборг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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