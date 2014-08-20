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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ольборг - АПОЭЛ
Ольборг - АПОЭЛ: обзор матча 20 августа 2014
Ольборг
20.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
АПОЭЛ
16'
Н. Томсен
54'
Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ольборг - АПОЭЛ
90'
+3
Замена
Г. Мандука
️️️️
К. Шеридан
Замена
М. Тране
️️️️
Н. Томсен
86'
82'
Замена
А. Папацоглу
️️️️
Т. Де Винсенти
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
Н. Хелениус
76'
Замена
В. Альманн
️️️️
П. Кристенсен
76'
66'
Замена
Н. Александру
️️️️
К. Хараламбидис
54'
ГОЛ! 1:1!
Винисиус
Пас отдал
Т. Гомеш
ГОЛ! 1:0!
Н. Томсен
Пас отдал
П. Кристенсен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
1
Николай Ларсен
ВР
31
Якоб Матиасен Блобьерг
ЛЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Кеннет Петерсен
ЦЗ
6
Матиас Вихманн
ЦП
8
Расмус Вюрц
ЦП
21
Каспер Рисгаард
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
2
Патрик Кристенсен
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
16
Винисиус
ЦП
30
Томас Де Винсенти
АП
8
Тиагу Гомеш
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
9
Киллиан Шеридан
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Ольборг
22
Карстен Кристенсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Матиас Тране
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
28
Виктор Альманн
ЦФ
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
12
Анастасиос Папацоглу
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
21
Густаво Мандука
ЛП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
3-5-2
1
Ларсен
31
Матиасен Блобьерг
5
Петерсен
5
Теланнер
6
Вихманн
8
Вюрц
21
Рисгаард
6
Томсен
18
Якобсен
9
Хелениус
2
Кристенсен
4-3-2-1
78
Пардо
28
Мариу Сержиу
23
Антониадес
50
Карлао
3
Гильерме
10
Хараламбидис
16
Винисиус
26
Мораиш
30
Де Винсенти
8
Гомеш
9
Шеридан
2
Кристенсен
28
Альманн
28
Альманн
2
Кристенсен
6
Томсен
16
Тране
16
Тране
6
Томсен
9
Хелениус
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
9
Хелениус
30
Де Винсенти
12
Папацоглу
12
Папацоглу
30
Де Винсенти
9
Шеридан
21
Мандука
21
Мандука
9
Шеридан
10
Хараламбидис
11
Александру
11
Александру
10
Хараламбидис
Остались в запасе
Ольборг
АПОЭЛ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
22
Карстен Кристенсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
22
Карстен Кристенсен
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
22
Дионисиос Хиотис
ВР
4
Кака
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Ольборг - АПОЭЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Энерги Норд Арена
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2025.01.03 11:40
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