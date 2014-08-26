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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Стандард
Зенит - Стандард: обзор матча 26 августа 2014
Зенит
26.08.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Стандард
30'
Х. Саломон Рондон
54'
Халк (П)
58'
Халк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Стандард
Замена
А. Аршавин
️️️️
Халк
90'
89'
Красная карточка
Р. Фати
Замена
А. Анюков
️️️️
О. Шатов
83'
Желтая карточка
Халк
82'
69'
Замена
А. Айдаревич
️️️️
Д. Луи
62'
Желтая карточка
Л. Киман
59'
Замена
Я. Мбомбо
️️️️
Д. Муджанги-Биа
58'
Замена
Ю. Оно
️️️️
Т. Уотт
ГОЛ! 3:0!
Халк
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Халк
54'
53'
Желтая карточка
Й. ван Дамм
Замена
А. Тимощук
️️️️
Х. Саломон Рондон
46'
Вторая желтая
В. Файзулин
44'
Желтая карточка
В. Файзулин
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
30'
Желтая карточка
Д. Кришито
14'
12'
Желтая карточка
И. Де Камарго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
(К)
ЛЗ
91
Рикардо Фати
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
23
Лоран Киман
ПЗ
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЛП
14
Джефф Луи
ОП
16
Адриан Требель
ЦП
9
Игор Де Камарго
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
18
Яннис Мбомбо
ЦФ
25
Юджи Оно
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
8
Смольников
20
Файзулин
28
Витсель
10
Данни
27
Шатов
7
Халк
23
Рондон
4-1-3-1-1
1
Кавашима
23
Киман
91
Фати
5
Тейшейра
37
ван Дамм
14
Луи
40
М'Поку
16
Требель
63
Муджанги-Биа
9
Де Камарго
32
Уотт
27
Шатов
22
Анюков
22
Анюков
27
Шатов
23
Рондон
44
Тимощук
44
Тимощук
23
Рондон
7
Халк
28
Аршавин
28
Аршавин
7
Халк
63
Муджанги-Биа
18
Мбомбо
18
Мбомбо
63
Муджанги-Биа
32
Уотт
25
Оно
25
Оно
32
Уотт
14
Луи
6
Айдаревич
6
Айдаревич
14
Луи
Остались в запасе
Зенит
Стандард
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Зенит - Стандард
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая)
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