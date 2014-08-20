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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Стандард - Зенит
Стандард - Зенит: обзор матча 20 августа 2014
Стандард
20.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Зенит
16'
О. Шатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Зенит
90'
+1
Замена
И. Соловьев
️️️️
Халк
Желтая карточка
Р. Фати
88'
81'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
73'
Желтая карточка
И. Смольников
Замена
Я. Мбомбо
️️️️
Т. Луманза
71'
Замена
Д. Муджанги-Биа
️️️️
Т. Уотт
64'
47'
Желтая карточка
Данни
Желтая карточка
Й. ван Дамм
25'
Желтая карточка
П. М'Поку
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Шатов
Пас отдал
Халк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
(К)
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
23
Лоран Киман
ПЗ
67
Тортоль Луманза
ЛП
91
Рикардо Фати
ОП
14
Джефф Луи
ОП
9
Игор Де Камарго
АП
40
Поль-Жозе М'Поку
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
10
Данни
(К)
ЦП
7
Халк
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
25
Юджи Оно
ЦФ
18
Яннис Мбомбо
ЦФ
Зенит
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
7
Александр Рязанцев
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Кавашима
37
ван Дамм
5
Тейшейра
23
Киман
91
Фати
14
Луи
67
Луманза
40
М'Поку
9
Де Камарго
32
Уотт
4-2-1-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
44
Тимощук
20
Файзулин
10
Данни
7
Халк
27
Шатов
23
Рондон
67
Луманза
18
Мбомбо
18
Мбомбо
67
Луманза
32
Уотт
63
Муджанги-Биа
63
Муджанги-Биа
32
Уотт
7
Халк
9
Соловьев
9
Соловьев
7
Халк
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
Остались в запасе
Стандард
Зенит
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
25
Юджи Оно
ЦФ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
3
Сами Ммаэ
ЦЗ
25
Юджи Оно
ЦФ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
6
Астрит Айдаревич
ЦП
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Стандард - Зенит
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая)
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