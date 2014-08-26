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Англия. Кубок лиги
Милтон Кинс Донс - Манчестер Юнайтед
Милтон Кинс Донс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 августа 2014
Милтон Кинс Донс
26.08.2014, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
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14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
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4 : 1
27.10.2026
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Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
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Милтон Кинс Донс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
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08.11.2026
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Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
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2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
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Милтон Кинс Донс
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