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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Марибор
Селтик - Марибор: обзор матча 26 августа 2014
Селтик
26.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Марибор
75'
М. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Марибор
90'
+2
Замена
А. Дервишевич
️️️️
М. Таварес
Желтая карточка
Д. Бурригтер
89'
Желтая карточка
В. ван Дейк
88'
85'
Желтая карточка
М. Таварес
83'
Замена
Д. Богар
️️️️
Д. Вршич
79'
Желтая карточка
П. Стоянович
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Таварес
Замена
Д. Бурригтер
️️️️
М. Лустиг
72'
Замена
А. Мэтьюз
️️️️
Ж. Инге Бергет
66'
54'
Желтая карточка
А. Райчевич
52'
Желтая карточка
М. Шулер
Желтая карточка
К. Коммонс
48'
Замена
К. Коммонс
️️️️
Б. Каял
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
4
Марко Шулер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
70
Алеш Мертель
ОП
5
Желько Филипович
ОП
22
Даре Вршич
ЦП
9
Агим Ибраими
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
15
Сантьяго Солелих
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
4
ван Дейк
23
Лустиг
4
Малгрю
4
Эмброуз
3
Исагирре
10
Йохансен
42
МакГрегор
7
Каял
9
Стоукс
14
Бергет
4-2-1-3
33
Ханданович
30
Стоянович
28
Вилер
4
Шулер
26
Райчевич
70
Мертель
5
Филипович
22
Вршич
14
Менди
9
Таварес
9
Ибраими
14
Бергет
2
Мэтьюз
2
Мэтьюз
14
Бергет
7
Каял
15
Коммонс
15
Коммонс
7
Каял
23
Лустиг
11
Бурригтер
11
Бурригтер
23
Лустиг
22
Вршич
39
Богар
39
Богар
22
Вршич
9
Таварес
21
Дервишевич
21
Дервишевич
9
Таварес
Остались в запасе
Селтик
Марибор
24
Лукаш Залушка
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
1
Альяж Котман
ВР
15
Сантьяго Солелих
ЦП
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
15
Сантьяго Солелих
ЦП
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Селтик - Марибор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Селтик Парк
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