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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марибор - Селтик
Марибор - Селтик: обзор матча 20 августа 2014
Марибор
20.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Селтик
14'
Д. Богар
6'
К. МакГрегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марибор - Селтик
90'
+2
Желтая карточка
М. Лустиг
87'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Б. Каял
Замена
А. Мертель
️️️️
А. Дервишевич
81'
80'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
Э. Стоукс
Замена
С. Солелих
️️️️
Д. Богар
79'
75'
Желтая карточка
К. МакГрегор
73'
Замена
Э. Эмброуз
️️️️
Ж. Инге Бергет
Замена
Ж. Менди
️️️️
Д. Вршич
73'
Желтая карточка
Ж. Филипович
51'
ГОЛ! 1:1!
Д. Богар
Пас отдал
Ж. Филипович
14'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. МакГрегор
Пас отдал
Ж. Инге Бергет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
4
Марко Шулер
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
28
Митя Вилер
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Желько Филипович
ОП
21
Амир Дервишевич
ЦП
22
Даре Вршич
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
9
Маркос Таварес
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
9
Энтони Стоукс
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Марибор
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
70
Алеш Мертель
ОП
15
Сантьяго Солелих
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
4-1-3-2
33
Ханданович
4
Шулер
26
Райчевич
28
Вилер
30
Стоянович
5
Филипович
21
Дервишевич
22
Вршич
39
Богар
9
Ибраими
9
Таварес
3-2-3-2
1
Гордон
4
Малгрю
4
ван Дейк
3
Исагирре
64
Денайе
23
Лустиг
10
Йохансен
7
Каял
42
МакГрегор
14
Бергет
9
Стоукс
39
Богар
15
Солелих
15
Солелих
39
Богар
21
Дервишевич
70
Мертель
70
Мертель
21
Дервишевич
22
Вршич
14
Менди
14
Менди
22
Вршич
14
Бергет
4
Эмброуз
4
Эмброуз
14
Бергет
7
Каял
55
Биттон
55
Биттон
7
Каял
9
Стоукс
29
Гриффитс
29
Гриффитс
9
Стоукс
Остались в запасе
Марибор
Селтик
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Крис Коммонс
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
1
Альяж Котман
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
32
Аргус
ЦЗ
90
Лука Захович
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Крис Коммонс
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Марибор - Селтик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Людски врт
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