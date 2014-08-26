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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 26 августа 2014
Вест Хэм
26.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Хэм
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Вест Хэм
- : -
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2 : 3
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1 : 0
30.10.2026
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1 : 1
24.10.2026
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0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
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