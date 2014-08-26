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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Лилль
Порту - Лилль: обзор матча 26 августа 2014
Порту
26.08.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Лилль
49'
Я. Браими
69'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Лилль
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Берья
Замена
Р. Перейра
️️️️
Каземиро
84'
81'
Желтая карточка
С. Кьер
77'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
И. Гуйе
71'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
С. Корчиа
70'
Желтая карточка
Р. Мендес
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
Пас отдал
Я. Браими
69'
67'
Замена
Р. Мендес
️️️️
Н. Ру
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Невеш
62'
ГОЛ! 1:0!
Я. Браими
49'
Замена
Д. Рейес
️️️️
А. Сандро
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Порту
1
Андрес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
15
Эвандро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
20
Райан Мендес
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
4-2-3-1
1
Фабиано
26
Сандро
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
13
Данило
21
Невеш
5
Каземиро
8
Браими
16
Эррера
8
Торрес
9
Мартинес
3-3-2-2
1
Эньяма
14
Розегнал
27
Суаре
24
Кьер
14
Корчиа
5
Гуйе
18
Берья
24
Мавуба
15
Бальмон
27
Ориги
26
Ру
26
Сандро
13
Рейес
13
Рейес
26
Сандро
5
Каземиро
21
Перейра
21
Перейра
5
Каземиро
21
Невеш
15
Эвандро
15
Эвандро
21
Невеш
14
Корчиа
9
Лопеш
9
Лопеш
14
Корчиа
5
Гуйе
22
Делаплас
22
Делаплас
5
Гуйе
26
Ру
20
Мендес
20
Мендес
26
Ру
Остались в запасе
Порту
Лилль
1
Андрес
ВР
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Порту - Лилль
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Драгау
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