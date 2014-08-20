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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Порту
Лилль - Порту: обзор матча 20 августа 2014
Лилль
20.08.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Порту
61'
Э. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Порту
89'
Замена
Р. Куарежма
️️️️
О. Торрес
Желтая карточка
Н. Ру
82'
Замена
Н. Ру
️️️️
С. Калу
76'
74'
Замена
Эвандро
️️️️
Р. Невеш
Замена
Р. Мендес
️️️️
Д. Ориги
71'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Бальмон
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Э. Эррера
60'
Замена
К. Тельо
️️️️
Я. Браими
Желтая карточка
С. Корчиа
52'
Желтая карточка
Ф. Бальмон
33'
7'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Порту
1
Фабиано
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
21
Рубен Невеш
ОП
5
Каземиро
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Джексон Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Лилль
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Порту
1
Андрес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Эвандро
ЦП
20
Адриан
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
3-3-2-2
1
Эньяма
25
Баша
27
Суаре
24
Кьер
18
Берья
5
Гуйе
14
Корчиа
24
Мавуба
15
Бальмон
8
Калу
27
Ориги
4-2-3-1
1
Фабиано
13
Данило
4
Мартинс-Инди
3
Майкон
26
Сандро
21
Невеш
5
Каземиро
8
Торрес
16
Эррера
8
Браими
9
Мартинес
15
Бальмон
9
Лопеш
9
Лопеш
15
Бальмон
8
Калу
26
Ру
26
Ру
8
Калу
27
Ориги
20
Мендес
20
Мендес
27
Ориги
21
Невеш
15
Эвандро
15
Эвандро
21
Невеш
8
Браими
37
Тельо
37
Тельо
8
Браими
8
Торрес
7
Куарежма
7
Куарежма
8
Торрес
Остались в запасе
Лилль
Порту
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
1
Андрес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Лилль - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Пьер Моруа
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