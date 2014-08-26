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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Шрусбери Таун
Лестер - Шрусбери Таун: обзор матча 26 августа 2014
Лестер
26.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Шрусбери Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лестер - Шрусбери Таун
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0
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