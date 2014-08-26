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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Кретель - Газелек
Кретель - Газелек: обзор матча 26 августа 2014
Кретель
26.08.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Газелек
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кретель - Газелек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кретель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бержерац
0 : 0
02.01.2022
Кретель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кретель
3 : 0
18.12.2021
Венисье
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
Клермон
2 : 1
23.08.2016
Кретель
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Кретель
3 : 0
09.08.2016
Эвиан
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Дижон
3 : 3
11.08.2015
Кретель
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Стадион:
Доминик Дювашель
Новости команд
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Кретель
Газелек
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
Панюков помог «Аяччо» победить «Кретель»
2015.12.12 09:38
«Лестер» купил полузащитника из Лиги 2
2018.01.13 13:43
1
Ибрагимович повторил рекорд по голам в Лиге 1 за сезон среди шведов
2016.05.08 12:58
5
Лига 1. «Лион» обыграл «Газелек» и вернулся на вторую позицию
2016.04.30 23:55
Лига 1. «Монпелье» в меньшинстве разгромил «Труа» и другие результаты
2016.04.24 19:51
Лига 1. «Лилль» обыграл «Газелек» и другие результаты
2016.04.16 22:54
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