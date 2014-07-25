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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Аугсбург - Ренн
Аугсбург - Ренн: обзор матча 25 июля 2014
Аугсбург
25.07.2014, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аугсбург - Ренн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
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