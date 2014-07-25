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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Депортиво Кали - Депортиво
Депортиво Кали - Депортиво: обзор матча 25 июля 2014
Депортиво Кали
25.07.2014, пятница, 05:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Депортиво Кали - Депортиво
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Кали
2 : 2
14.11.2026
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Колумбия. Примера А, 18 тур
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0 : 0
08.11.2026
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Колумбия. Примера А, 17 тур
Депортиво Кали
2 : 0
02.11.2026
Бояка Чико
Колумбия. Примера А, 16 тур
Форталеза
1 : 1
25.10.2026
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 9 тур
Льянерос
0 : 3
22.10.2026
Депортиво Кали
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
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