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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Днепр
Металлург - Днепр: обзор матча 25 июля 2014
Металлург
25.07.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Днепр
64'
Е. Коноплянка
71'
Матеус (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Днепр
90'
+1
Желтая карточка
Дуглас
Пенальти не реализован!
Александре
90'
+1
Замена
М. Задерака
️️️️
А. Акименко
84'
Желтая карточка
К. Макридис
82'
82'
Замена
С. Политыло
️️️️
С. Кравченко
73'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Матеус
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Матеус
64'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Желтая карточка
В. Чечер
63'
61'
Желтая карточка
Матеус
53'
Замена
Б. Гама
️️️️
Е. Селезнев
Замена
А. Акименко
️️️️
М. Дегтярёв
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
13
Александр Бандура
ВР
9
Максим Дегтярёв
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
55
Александр Нойок
ОП
14
Александре
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
8
Грегори Нельсон
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
Главный тренер
Владимир Пятенко
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
23
Дуглас
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Металлург
79
Юрий Панькив
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
22
Артем Барановский
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
20
Максим Задерака
ПВ
11
Александр Акименко
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
3-1-5-1
13
Бандура
9
Дегтярёв
44
Чечер
4
Прийма
55
Нойок
23
Насонов
10
Лазич
11
Шарпар
8
Нельсон
14
Александре
13
Макридис
4-2-1-3
71
Бойко
44
Федецкий
23
Дуглас
14
Чеберячко
3
Лео Матос
23
Канкава
14
Кравченко
22
Коноплянка
10
Зозуля
99
Матеус
11
Селезнев
Акименко
20
Задерака
20
Задерака
Акименко
9
Дегтярёв
11
Акименко
11
Акименко
9
Дегтярёв
14
Кравченко
89
Политыло
89
Политыло
14
Кравченко
11
Селезнев
16
Гама
16
Гама
11
Селезнев
99
Матеус
9
Калинич
9
Калинич
99
Матеус
Остались в запасе
Металлург
Днепр
82
Александр Калитов
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Пятенко
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
82
Александр Калитов
ЦЗ
35
Евгений Трояновский
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
79
Юрий Панькив
ВР
22
Артем Барановский
ЦЗ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
2
Александру Влад
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Пятенко
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Металлург - Днепр
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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