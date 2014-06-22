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Чемпионат мира по футболу 2026
Нигерия - Босния и Герцеговина
Нигерия - Босния и Герцеговина: обзор матча 22 июня 2014
Нигерия
22.06.2014, воскресенье, 02:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Босния и Герцеговина
26'
П. Одемвингие
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Босния и Герцеговина
Желтая карточка
Д. Оби Микел
81'
Замена
Э. Узени
️️️️
М. Бабатунде
74'
Травма
М. Бабатунде
72'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
А. Муса
64'
62'
Замена
Т. Сушич
️️️️
Х. Медуньянин
58'
Замена
С. Салихович
️️️️
С. Лулич
57'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
И. Хайрович
ГОЛ! 1:0!
П. Одемвингие
Пас отдал
Э. Эменике
26'
7'
Желтая карточка
Х. Медуньянин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
(К)
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ПЗ
8
Питер Одемвингие
ЛВ
10
Джон Оби Микел
ОП
17
Огений Онази
ОП
18
Михел Бабатунде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
(К)
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Харис Медуньянин
ОП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
4
Рубен Габриэль
ЦП
3
Эджик Узени
ЦП
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
20
Окечукву Учебо
ЦФ
19
Уче Нвофор
ЦФ
23
Шола Амеоби
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Сеяд Салихович
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Эньяма
13
Ошанива
22
Омеруо
2
Йобо
5
Эмброуз
10
Оби Микел
17
Онази
18
Бабатунде
8
Одемвингие
7
Муса
9
Эменике
3-2-3-1-1
1
Бегович
13
Муйджа
4
Спахич
15
Шунич
7
Бешич
8
Медуньянин
10
Пьянич
10
Мисимович
16
Лулич
20
Хайрович
11
Джеко
18
Бабатунде
3
Узени
3
Узени
18
Бабатунде
7
Муса
23
Амеоби
23
Амеоби
7
Муса
16
Лулич
0
Салихович
0
Салихович
16
Лулич
8
Медуньянин
14
Сушич
14
Сушич
8
Медуньянин
20
Хайрович
9
Ибишевич
9
Ибишевич
20
Хайрович
Остались в запасе
Нигерия
Босния и Герцеговина
16
Остин Эджиде
ВР
4
Рубен Габриэль
ЦП
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
20
Окечукву Учебо
ЦФ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
19
Уче Нвофор
ЦФ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Стефен Кеши
12
Ясмин Фейзич
ВР
19
Эдин Вишча
ПВ
22
Асмир Авдукич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Анель Хаджич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
4
Рубен Габриэль
ЦП
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
20
Окечукву Учебо
ЦФ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
19
Уче Нвофор
ЦФ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
12
Ясмин Фейзич
ВР
19
Эдин Вишча
ПВ
22
Асмир Авдукич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
21
Анель Хаджич
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Нигерия - Босния и Герцеговина
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Питер О'Лири
(Веллингтон)
Стадион:
Пантаналь
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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