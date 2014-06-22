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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Южная Корея - Алжир
Южная Корея - Алжир: обзор матча 22 июня 2014
Южная Корея
22.06.2014, воскресенье, 23:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 4
Завершен
Алжир
50'
Х. Сон
71'
К. Чжа-Чеол
25'
И. Слимани
27'
Р. Халлиш
36'
А. Джабу
61'
Я. Браими
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Южная Корея - Алжир
88'
Замена
Э. Белкалем
️️️️
М. Бугерра
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Кук-Юн
77'
76'
Замена
М. Ласен
️️️️
Я. Браими
72'
Замена
Н. Гилас
️️️️
А. Джабу
ГОЛ! 2:4!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Л. Кьюн-Хо
71'
Желтая карточка
Х. Кук-Юн
68'
64'
Желтая карточка
М. Бугерра
Замена
Л. Кьюн-Хо
️️️️
Л. Чхун-Ен
63'
61'
ГОЛ! 1:4!
Я. Браими
Пас отдал
С. Фегули
Замена
К. Шин-Вук
️️️️
П. Чу-Юн
55'
Желтая карточка
Л. Ён
54'
ГОЛ! 1:3!
Х. Сон
Пас отдал
К. Сун-Юн
50'
36'
ГОЛ! 0:3!
А. Джабу
Пас отдал
И. Слимани
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Халлиш
Пас отдал
А. Джабу
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Пас отдал
К. Меджани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
3
Юн Сук-Йон
ЛЗ
20
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
19
Ким Юнь-Квон
ЦЗ
2
Ли Ён
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
16
Ки Сун-Юн
ОП
14
Хан Кук-Юн
ОП
13
Ку Чжа-Чеол
(К)
ЦП
17
Ли Чхун-Ен
ПП
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Алжир
23
Раис М'Боли
ВР
6
Джамел Месба
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
2
Маджид Бугерра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ПЗ
18
Абделмумен Джабу
ЛП
10
Софиан Фегули
ОП
19
Набиль Бенталеб
ОП
12
Карл Меджани
ОП
11
Ясин Браими
ЦП
13
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Южная Корея
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
11
Ли Кьюн-Хо
ЦФ
9
Ким Шин-Вук
ЦФ
19
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Алжир
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
4
Эссаид Белкалем
ЦЗ
8
Мехди Ласен
ЦП
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
9
Набиль Гилас
ЦФ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Чун Сун-Рён
3
Юн Сук-Йон
20
Хонь Юнь-Хо
19
Ким Юнь-Квон
2
Ли Ён
16
Ки Сун-Юн
14
Хан Кук-Юн
13
Ку Чжа-Чеол
17
Ли Чхун-Ен
7
Сон
10
Пак Чу-Юн
4-3-2-1
23
М'Боли
2
Манди
5
Халлиш
2
Бугерра
6
Месба
10
Фегули
19
Бенталеб
12
Меджани
11
Браими
18
Джабу
13
Слимани
17
Ли Чхун-Ен
11
Ли Кьюн-Хо
11
Ли Кьюн-Хо
17
Ли Чхун-Ен
10
Пак Чу-Юн
9
Ким Шин-Вук
9
Ким Шин-Вук
10
Пак Чу-Юн
14
Хан Кук-Юн
19
Чжи Донь-Вон
19
Чжи Донь-Вон
14
Хан Кук-Юн
2
Бугерра
4
Белкалем
4
Белкалем
2
Бугерра
11
Браими
8
Ласен
8
Ласен
11
Браими
18
Джабу
9
Гилас
9
Гилас
18
Джабу
Остались в запасе
Южная Корея
Алжир
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Остались в запасе
2
Ким Чань-Су
ЦЗ
15
Пак Йонь-Ву
ЦП
6
Хван Сок-Хо
ЦЗ
8
Ха Дэ-Сун
ЦП
23
Ли Бем-Юн
ВР
1
Ким Сын-Гю
ВР
6
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
5
Квак Тае-Хви
ЦЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
Остались в запасе
16
Мохамед Земмамучи
ВР
16
Седрик Си Мохаммед
ВР
22
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
3
Фаузи Гулам
ЛЗ
4
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Хассан Йебда
ЦП
19
Сафир Таидер
ЦП
7
Рияд Марез
ПВ
15
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Главный тренер
Вахид Халилходжич
Статистика матча Южная Корея - Алжир
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
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Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
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2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Бейра-Рио
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:00 (прямая)
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