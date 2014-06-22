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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Россия
Бельгия - Россия: обзор матча 22 июня 2014
Бельгия
22.06.2014, воскресенье, 20:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Россия
87'
Д. Ориги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Россия
89'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Самедов
ГОЛ! 1:0!
Д. Ориги
Пас отдал
Э. Азар
87'
83'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
О. Шатов
Замена
К. Миральяс
️️️️
Д. Мертенс
75'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
74'
63'
Замена
А. Ещенко
️️️️
А. Козлов
63'
Травма
А. Козлов
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
57'
Желтая карточка
А. Витсель
55'
37'
Желтая карточка
Д. Глушаков
Замена
Я. Вертонген
️️️️
Т. Вермален
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Томас Вермален
ЛЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
8
Маруан Феллайни
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
(К)
ЦЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
17
Олег Шатов
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
20
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Бельгия
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Россия
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Игорь Денисов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
4-2-2-2
1
Куртуа
3
Вермален
15
ван Бюйтен
4
Компани
2
Алдервейрелд
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
4-4-2
1
Акинфеев
2
Козлов
4
Игнашевич
24
Березуцкий
23
Комбаров
19
Самедов
17
Шатов
8
Глушаков
20
Файзулин
20
Канунников
9
Кокорин
3
Вермален
5
Вертонген
5
Вертонген
3
Вермален
14
Мертенс
11
Миральяс
11
Миральяс
14
Мертенс
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
2
Козлов
22
Ещенко
22
Ещенко
2
Козлов
17
Шатов
9
Дзагоев
9
Дзагоев
17
Шатов
19
Самедов
11
Кержаков
11
Кержаков
19
Самедов
Остались в запасе
Бельгия
Россия
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
0
Сэмми Боссут
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
0
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
16
Сергей Рыжиков
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Георгий Щенников
ЛЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
7
Игорь Денисов
ОП
11
Павел Могилевец
ЦП
20
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Бельгия - Россия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
3 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Марк Борш ( Германия)
Штефан Лупп ( Германия)
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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