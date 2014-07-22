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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Амкар-Пермь - Кардифф
Амкар-Пермь - Кардифф: обзор матча 22 июля 2014
Амкар-Пермь
22.07.2014, вторник, 20:00
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Амкар-Пермь - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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0 : 1
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4 : 0
21.09.2026
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Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
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17.10.2026
Кардифф
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