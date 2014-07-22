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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Шинник
Спартак - Шинник: обзор матча 22 июля 2014
Спартак
22.07.2014, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
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2 : 1
08.11.2026
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01.11.2026
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Спартак
1 : 0
28.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
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0 : 0
15.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 16 тур
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2 : 0
01.11.2026
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Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
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14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
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