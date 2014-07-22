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Левадия - Спарта
Левадия - Спарта: обзор матча 22 июля 2014
Левадия
22.07.2014, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 7
Завершен
Спарта
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Статистика матча Левадия - Спарта
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Матчи команд
Левадия
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Левадия
2 : 2
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Нымме Юнайтед
3 : 4
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Левадия
2 : 1
27.10.2026
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2 : 1
24.10.2026
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18.10.2026
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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05.11.2026
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0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
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