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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Транмер - Эвертон
Транмер - Эвертон: обзор матча 22 июля 2014
Транмер
22.07.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Транмер - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
- : -
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Транмер
1 : 2
17.10.2026
Барнет
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
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