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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби - Санта-Колома
Маккаби - Санта-Колома: обзор матча 22 июля 2014
Маккаби
22.07.2014, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Санта-Колома
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Статистика матча Маккаби - Санта-Колома
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0
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0
0
Матчи команд
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Антонис Пападопулос
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