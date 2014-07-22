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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Дерби Каунти
Зенит - Дерби Каунти: обзор матча 22 июля 2014
Зенит
22.07.2014, вторник, 20:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Зенит - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
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02.11.2026
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29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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25.10.2026
Динамо Мх
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
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Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
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Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
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Газпром Арена
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