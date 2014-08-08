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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
Мордовия (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 08 августа 2014
Мордовия (мол)
08.08.2014, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
О. Качмазов
️️️️
В. Адаев
90'
89'
Замена
И. Дрыков
️️️️
А. Макаров
Замена
Т. Раимов
️️️️
А. Аскеров
81'
75'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Головин
Замена
З. Алборов
️️️️
Т. Аббакумов
73'
Замена
Т. Султанов
️️️️
А. Маланьин
71'
Замена
Д. Ларин
️️️️
И. Крутов
56'
54'
Замена
Н. Дергачев
️️️️
Н. Титов
Желтая карточка
А. Маланьин
53'
Желтая карточка
И. Крутов
45'
39'
Желтая карточка
Д. Масютин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия (мол)
25
Илья Чебану
ВР
57
Руслан Навлетов
ВР
42
Никита Усов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
44
Алексей Чубукин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
49
Тимон Аббакумов
ЦП
58
Александр Шинкаренко
ЦП
71
Ален Аскеров
ЦП
48
Андрей Маланьин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Андрей Сорокин
ОП
49
Никита Титов
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
11
Александр Макаров
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Александр Головин
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Александр Гришин
Мордовия (мол)
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
46
Заур Алборов
ЦЗ
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
52
Тимур Султанов
ЦП
50
Дмитрий Ларин
ЦП
65
Алексей Ларин
ЦП
53
Тимур Раимов
ЦП
62
Олег Качмазов
ЦФ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Злобин
ВР
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
52
Игорь Дрыков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
11
Николай Дергачев
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-4-1-1
25
Чебану
42
Усов
45
Теняев
44
Чубукин
34
Крутов
58
Шинкаренко
71
Аскеров
49
Аббакумов
9
Адаев
48
Маланьин
3-1-4-2
1
Помазун
25
Масютин
23
Чернов
17
Котов
39
Сорокин
5
Ондуа
11
Макаров
24
Мартусевич
49
Титов
13
Георгиевский
10
Головин
9
Адаев
62
Качмазов
62
Качмазов
9
Адаев
48
Маланьин
52
Султанов
52
Султанов
48
Маланьин
34
Крутов
50
Ларин
50
Ларин
34
Крутов
49
Аббакумов
46
Алборов
46
Алборов
49
Аббакумов
71
Аскеров
53
Раимов
53
Раимов
71
Аскеров
11
Макаров
52
Дрыков
52
Дрыков
11
Макаров
49
Титов
11
Дергачев
11
Дергачев
49
Титов
10
Головин
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
10
Головин
Остались в запасе
Мордовия (мол)
ЦСКА (мол)
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
67
Сергей Ширшиков
ЦЗ
43
Владимир Змеёв
ЦФ
65
Алексей Ларин
ЦП
68
Фарид Кутбеев
ЦЗ
35
Роман Калюжный
ВР
51
Евгений Зимин
ВР
Остались в запасе
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
1
Иван Злобин
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Игорь Шинкаренко
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Мордовия (мол) - ЦСКА (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Локомотив (мол)
3 : 1
20.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
0 : 0
14.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Мордовия (мол)
2 : 1
10.05.2016
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Кубань (мол)
0 : 0
06.05.2016
Мордовия (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Мордовия (мол)
1 : 3
30.04.2016
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
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