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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Ворскла
Говерла - Ворскла: обзор матча 08 августа 2014
Говерла
08.08.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Ворскла
Желтая карточка
В. Каверин
90'
Замена
В. Каверин
️️️️
Д. Трухин
89'
Желтая карточка
М. Райчевич
87'
87'
Замена
Б. Сичкарук
️️️️
А. Ткачук
Замена
В. Панфилов
️️️️
М. Шацких
85'
Замена
М. Райчевич
️️️️
Р. Степанюк
79'
Желтая карточка
Д. Трухин
76'
Желтая карточка
С. Люлька
67'
65'
Желтая карточка
А. Громов
63'
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Янузи
46'
Замена
А. Скляр
️️️️
И. Кривошеенко
Желтая карточка
А. Тудосе
38'
Желтая карточка
В. Ягодинскис
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
35
Максим Коваль
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
28
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
6
Александру Тудосе
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
26
Владислав Павленко
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
3
Эверсон
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
17
Вячеслав Панфилов
ЦФ
24
Виталий Каверин
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
27
Тимур Пограничный
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
47
Богдан Сичкарук
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
4-2-3-1
35
Коваль
8
Люлька
33
Акакпо
6
Тудосе
28
Ягодинскис
7
Степанюк
26
Павленко
15
Трухин
4
Хомин
16
Шацких
10
Фещук
3-1-2-1-3
31
Богуш
23
Сапай
17
Чеснаков
3
Ткачук
19
Ткачук
69
Дедечко
44
Пердута
17
Турсунов
28
Громов
11
Кривошеенко
9
Янузи
16
Шацких
17
Панфилов
17
Панфилов
16
Шацких
15
Трухин
24
Каверин
24
Каверин
15
Трухин
7
Степанюк
7
Райчевич
7
Райчевич
7
Степанюк
19
Ткачук
47
Сичкарук
47
Сичкарук
19
Ткачук
11
Кривошеенко
6
Скляр
6
Скляр
11
Кривошеенко
9
Янузи
39
Ковпак
39
Ковпак
9
Янузи
Остались в запасе
Говерла
Ворскла
3
Эверсон
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
27
Тимур Пограничный
ЦП
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
3
Эверсон
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
29
Илья Глушицкий
ЦЗ
Остались в запасе
27
Тимур Пограничный
ЦП
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Говерла - Ворскла
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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