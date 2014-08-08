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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Ростов
Кубань (ЛФЛ) - Ростов: обзор матча 08 августа 2014
Кубань (ЛФЛ)
08.08.2014, пятница, 20:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ростов
6'
И. Попов
65'
И. Попов (П)
25'
Т. Калачев
90+2'
В. Дьяков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Ростов
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
В. Дьяков
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
Секу
️️️️
И. Попов
87'
77'
Замена
М. Бордачев
️️️️
А. Фатуллаев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Попов
65'
64'
Желтая карточка
Т. Калачев
63'
Желтая карточка
Баштуш
63'
Желтая карточка
А. Бухаров
62'
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Торбинский
Замена
Ш. Каборе
️️️️
М. Рабиу
61'
Замена
Г. Букур
️️️️
А. Хубулов
57'
47'
Желтая карточка
Р. Абазов
Желтая карточка
Т. Шунич
27'
25'
ГОЛ! 1:1!
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
И. Попов
Пас отдал
Данило
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
19
Мохаммед Рабиу
ОП
55
Владислав Кулик
ОП
71
Ивелин Попов
АП
99
Данило
ПП
88
Арсен Хубулов
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ОП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Кубань (ЛФЛ)
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
26
Секу
ПП
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
3-4-1-1-1
31
Беленов
38
Ещенко
2
Шандао
44
Шунич
15
Жавнерчик
19
Рабиу
55
Кулик
20
Игнатьев
99
Данило
71
Попов
88
Хубулов
4-2-2-1-1
1
Плетикоса
57
Абазов
0
Дьяков
15
Баштуш
19
Милич
8
Гацкан
6
Торбинский
2
Калачев
15
Фатуллаев
7
Полоз
11
Бухаров
88
Хубулов
11
Букур
11
Букур
88
Хубулов
19
Рабиу
77
Каборе
77
Каборе
19
Рабиу
71
Попов
26
Секу
26
Секу
71
Попов
15
Фатуллаев
26
Бордачев
26
Бордачев
15
Фатуллаев
6
Торбинский
17
Ребко
17
Ребко
6
Торбинский
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Ростов
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 20:15 (прямая)
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