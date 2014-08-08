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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Уфа
Амкар-Пермь - Уфа: обзор матча 08 августа 2014
Амкар-Пермь
08.08.2014, пятница, 18:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
53'
Марсиньо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Уфа
90'
+3
Замена
Д. Верховцов
️️️️
Х. Ханджич
87'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Марсиньо
86'
Желтая карточка
Марсиньо
81'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
Д. Карлос
Замена
И. Пикущак
️️️️
Г. Пеев
70'
Замена
И. Киреев
️️️️
А. Коломейцев
60'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Марсиньо
Желтая карточка
И. Черенчиков
50'
38'
Желтая карточка
М. Тишкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
40
Благо
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Уфа
16
Сергей Веремко
ВР
44
Максим Тишкин
ЛЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
14
Максим Семакин
ЛП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Марсиньо
ЦП
11
Диего Карлос
ПП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-1-4-1
1
Герус
11
Занев
97
Фибел
21
Белоруков
79
Черенчиков
5
Гол
18
Коломейцев
8
Огуде
40
Благо
7
Пеев
31
Соломатин
4-2-3-1
16
Веремко
26
Браун Форбс
3
Аликин
34
Тумасян
44
Тишкин
29
Пауревич
13
Засеев
11
Карлос
10
Марсиньо
14
Семакин
99
Ханджич
18
Коломейцев
88
Киреев
88
Киреев
18
Коломейцев
7
Пеев
10
Пикущак
10
Пикущак
7
Пеев
10
Марсиньо
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Марсиньо
11
Карлос
70
Сафрониди
70
Сафрониди
11
Карлос
99
Ханджич
13
Верховцов
13
Верховцов
99
Ханджич
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Давид Юрченко
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Дамиан Збожень
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
33
Александр Сухов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Амкар-Пермь - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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