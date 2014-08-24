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Расписание матчей
Италия. Кубок
Удинезе - Тернана
Удинезе - Тернана: обзор матча 24 августа 2014
Удинезе
24.08.2014, воскресенье, 23:00
Италия. Кубок, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Тернана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Удинезе - Тернана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Тернана
Италия. Кубок, 1/64 финала
Виртус Энтелла
4 : 0
09.08.2025
Тернана
Италия. Серия В, Переходные матчи
Тернана
0 : 3
23.05.2024
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
1 : 1
16.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 38 тур
Феральписало
0 : 1
10.05.2024
Тернана
Италия. Серия В, 37 тур
Тернана
1 : 0
05.05.2024
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
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