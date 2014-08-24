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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал Сосьедад
Эйбар - Реал Сосьедад: обзор матча 24 августа 2014
Эйбар
24.08.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
45'
Х. Лара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал Сосьедад
Замена
Ф. Пьоваккари
️️️️
А. Капа
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гарсия
90'
+1
Желтая карточка
Р. Навас
89'
Замена
М. Кастельяно
️️️️
Х. Лара
86'
76'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
К. Мартинес
71'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ю. Бершиче
68'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Замена
Ману
️️️️
Анхель
66'
62'
Замена
К. Вела
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Й. Эррасти
60'
Желтая карточка
М. Арруабаррена
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Лара
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Ирурета
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
22
Абрахам
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Йон Эррасти
ЦП
23
Хави Лара
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эйбар
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
23
Дани Ньето
ЦФ
14
Федерико Пьоваккари
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
3-2-3-2
1
Ирурета
2
Боведа
22
Абрахам
16
Навас
6
Альбентоса
2
Капа
14
Эррасти
23
Хави Лара
14
Дани Гарсия
9
Анхель
10
Арруабаррена
3-5-1-1
13
Зубикараи
19
Мартинес
26
Мартинес
17
Бершиче
5
Бергара
6
Элустондо
23
Гранеро
10
Прието
17
Зурутуса
20
Каналес
9
Агиррече
2
Капа
14
Пьоваккари
14
Пьоваккари
2
Капа
23
Хави Лара
16
Кастельяно
16
Кастельяно
23
Хави Лара
9
Анхель
7
Ману
7
Ману
9
Анхель
19
Мартинес
2
Сальдуа
2
Сальдуа
19
Мартинес
17
Бершиче
5
Кастро
5
Кастро
17
Бершиче
17
Зурутуса
10
Вела
10
Вела
17
Зурутуса
Остались в запасе
Эйбар
Реал Сосьедад
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Дани Ньето
ЦФ
25
Хайме Хименес
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эйбар - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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