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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Комо
Сампдория - Комо: обзор матча 24 августа 2014
Сампдория
24.08.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
4 : 1
Завершен
Комо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Комо
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0
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