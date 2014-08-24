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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Сокол
Тосно - Сокол: обзор матча 24 августа 2014
Тосно
24.08.2014, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
64'
К. Берхамов
89'
А. Радченко
77'
М. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Сокол
Желтая карточка
А. Павленко
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Радченко
89'
82'
Замена
Н. Сурков
️️️️
С. Белоусов
Замена
А. Мурнин
️️️️
А. Пазин
82'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Козлов
76'
Вторая желтая
Е. Павлов
76'
Желтая карточка
А. Дутов
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Горелишвили
70'
64'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Васильев
ГОЛ! 1:0!
К. Берхамов
64'
62'
Желтая карточка
Е. Павлов
Замена
В. Романенко
️️️️
В. Пономарев
61'
Замена
А. Радченко
️️️️
Б. Хадарцев
59'
56'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
А. Цховребов
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
7
Сергей Белоусов
ЦП
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Тосно
35
Артем Смирнов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
27
Андрей Мурнин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
4-3-2-1
77
Ревишвили
46
Цховребов
3
Зайцев
19
Пономарев
88
Наваловский
24
Горелишвили
25
Бочков
11
Пазин
8
Павленко
7
Берхамов
10
Хадарцев
4-1-2-3
16
Федоров
27
Молодцов
88
Яшин
20
Столяренко
13
Семякин
66
Дутов
7
Белоусов
8
Васильев
18
Павлов
24
Коротаев
11
Дегтярев
24
Горелишвили
28
Султонов
28
Султонов
24
Горелишвили
19
Пономарев
77
Романенко
77
Романенко
19
Пономарев
11
Пазин
27
Мурнин
27
Мурнин
11
Пазин
10
Хадарцев
27
Радченко
27
Радченко
10
Хадарцев
24
Коротаев
2
Хубаев
2
Хубаев
24
Коротаев
7
Белоусов
3
Сурков
3
Сурков
7
Белоусов
8
Васильев
10
Козлов
10
Козлов
8
Васильев
Остались в запасе
Тосно
Сокол
35
Артем Смирнов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Остались в запасе
35
Артем Смирнов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
31
Сергей Барсуков
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Статистика матча Тосно - Сокол
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Сокол
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1 : 2
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Кировец
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