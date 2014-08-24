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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Луч
Шинник - Луч: обзор матча 24 августа 2014
Шинник
24.08.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 1
Завершен
Луч
90'
Д. Семочко (АГ)
26'
С. Прокофьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Луч
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Семочко
90'
87'
Пенальти не реализован!
С. Мирошниченко
81'
Желтая карточка
Ю. Лебедев
78'
Замена
А. Мязин
️️️️
Р. Славнов
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Р. Войдель
78'
76'
Желтая карточка
Р. Славнов
Замена
Н. Маляров
️️️️
В. Корытько
66'
62'
Замена
Д. Клопков
️️️️
Нивалдо
Замена
И. Подоляк
️️️️
И. Горбатенко
57'
46'
Замена
М. Бурченко
️️️️
В. Кренделев
46'
Замена
А. Аверьянов
️️️️
Р. Корян
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Рылов
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
С. Прокофьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
31
Денис Пчелинцев
ВР
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
23
Игорь Горбатенко
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Владимир Корытько
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
9
Руслан Корян
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
Луч
55
Артем Штанько
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
21
Катынсус
33
Ламанж
97
Ятченко
20
Войдель
10
Рылов
10
Корытько
92
Щадин
23
Горбатенко
22
Самодин
81
Низамутдинов
3-2-2-3
56
Довбня
27
Лебедев
81
Зимулька
24
Мирошниченко
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
23
Ваганов
6
Нивалдо
11
Прокофьев
9
Корян
23
Горбатенко
20
Подоляк
20
Подоляк
23
Горбатенко
10
Корытько
7
Маляров
7
Маляров
10
Корытько
20
Войдель
56
Гриднев
56
Гриднев
20
Войдель
10
Рылов
57
Деобальд
57
Деобальд
10
Рылов
9
Корян
11
Аверьянов
11
Аверьянов
9
Корян
6
Нивалдо
44
Клопков
44
Клопков
6
Нивалдо
2
Кренделев
8
Бурченко
8
Бурченко
2
Кренделев
4
Славнов
87
Мязин
87
Мязин
4
Славнов
Остались в запасе
Шинник
Луч
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
55
Артем Штанько
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Малышев
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
55
Артем Штанько
ВР
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Белов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Шинник
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