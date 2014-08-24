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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 24 августа 2014
Динамо
24.08.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Урал
20'
А. Ионов
40'
А. Ионов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Урал
Замена
В. Ванкер
️️️️
А. Юсупов
81'
74'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
К. Нобоа
️️️️
М. Вальбуэна
71'
70'
Вторая желтая
П. Фонтанелло
68'
Желтая карточка
А. Ерохин
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Джуджак
66'
62'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Г. Асеведо
Желтая карточка
С. Манолев
52'
46'
Замена
А. Оганесян
️️️️
А. Сапета
41'
Желтая карточка
М. Бергер
ГОЛ! 2:0!
А. Ионов
Пас отдал
А. Юсупов
40'
33'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
ГОЛ! 1:0!
А. Ионов
Пас отдал
Б. Джуджак
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
27
Игорь Денисов
(К)
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Александр Тарханов
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
28
Арсен Оганесян
ЛП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
94
Георгий Нуров
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-2-3-1
21
Березовский
28
Бюттнер
4
Самба
6
Дуглас
11
Манолев
27
Денисов
4
Юсупов
10
Джуджак
28
Вальбуэна
11
Ионов
9
Кокорин
4-1-4-1
12
Заболотный
5
Бергер
14
Фонтанелло
2
Хозин
7
Данцев
10
Фидлер
10
Лунгу
30
Асеведо
41
Сапета
92
Подберезкин
21
Ерохин
10
Джуджак
18
Жирков
18
Жирков
10
Джуджак
28
Вальбуэна
16
Нобоа
16
Нобоа
28
Вальбуэна
4
Юсупов
21
Ванкер
21
Ванкер
4
Юсупов
41
Сапета
28
Оганесян
28
Оганесян
41
Сапета
10
Лунгу
94
Нуров
94
Нуров
10
Лунгу
30
Асеведо
16
Ставпец
16
Ставпец
30
Асеведо
Остались в запасе
Динамо
Урал
18
Григорий Морозов
ЛЗ
30
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
18
Григорий Морозов
ЛЗ
30
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
22
Игорь Кот
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
27
Иван Чудин
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Динамо - Урал
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ" 13:20 (прямая) "Наш футбол" 13:10 (прямая)
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