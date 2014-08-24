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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 24 августа 2014
Сельта
24.08.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
20'
Нолито
56'
Ф. Орельяна
70'
Х. Ларривей
62'
Саммир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
90'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Б. Фернандес
87'
ГОЛ! 3:1!
Х. Ларривей
Пас отдал
Нолито
70'
Замена
А. Фернандес
️️️️
А. Лопес
69'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
68'
63'
Замена
Мичел
️️️️
П. Сарабия
63'
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Х. Родригес
62'
ГОЛ! 2:1!
Саммир
Пас отдал
А. Лафита
ГОЛ! 2:0!
Ф. Орельяна
56'
46'
Замена
К. Вигарай
️️️️
Алексис
45'
+1
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
К. Планас
43'
Желтая карточка
Нолито
34'
Желтая карточка
Х. Кастро
31'
ГОЛ! 1:0!
Нолито
Пас отдал
Х. Ларривей
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
19
Саммир
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
21
Мичел
ЦП
11
Иви
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
3
Фонтас
21
Планас
22
Кабрал
28
Фернандес
14
Лопес
7
Крон-Дели
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
4-3-2-1
13
Гуаита
20
Валера
3
Рафа
4
Алексис
3
Лаго
19
Саммир
22
Родригес
7
Лафита
7
Сарабия
17
Кастро
9
Васкес
28
Фернандес
22
Радойя
22
Радойя
28
Фернандес
14
Лопес
17
Фернандес
17
Фернандес
14
Лопес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
4
Алексис
2
Вигарай
2
Вигарай
4
Алексис
22
Родригес
8
Инестроза
8
Инестроза
22
Родригес
7
Сарабия
21
Мичел
21
Мичел
7
Сарабия
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Сельта - Хетафе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Балаидос
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