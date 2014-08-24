Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Сток Сити
Халл Сити - Сток Сити: обзор матча 24 августа 2014
Халл Сити
24.08.2014, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
42'
Н. Елавич
83'
Р. Шоукросс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Сток Сити
83'
ГОЛ! 1:1!
Р. Шоукросс
Замена
Д. Бойд
️️️️
Н. Елавич
81'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
С. Куинн
76'
65'
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Сидуэлл
61'
Желтая карточка
Б. Кркич
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Т. Инс
56'
55'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
Э. Робертсон
51'
44'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
42'
41'
Замена
Б. Кркич
️️️️
Г. Уилэн
38'
Желтая карточка
М. Диуф
Красная карточка
Д. Честер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-3-3-1
1
МакГрегор
17
Честер
33
Дэйвис
5
МакШейн
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
23
Хаддлстоун
23
Куинн
10
Инс
18
Елавич
4-3-3
31
Бегович
27
Бардсли
36
Уилсон
17
Шоукросс
33
Питерс
12
Уилэн
14
Сидуэлл
15
Н'Зонзи
27
Одемвингие
92
Диуф
7
Арнаутович
10
Инс
23
Росеньор
23
Росеньор
10
Инс
23
Куинн
7
Мейлер
7
Мейлер
23
Куинн
18
Елавич
21
Бойд
21
Бойд
18
Елавич
14
Сидуэлл
16
Адам
16
Адам
14
Сидуэлл
12
Уилэн
9
Кркич
9
Кркич
12
Уилэн
7
Арнаутович
15
Крауч
15
Крауч
7
Арнаутович
Остались в запасе
Халл Сити
Сток Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Халл Сити - Сток Сити
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Сток Сити
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+