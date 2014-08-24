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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 24 августа 2014
Волгарь
24.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Оренбург
15'
А. Кренделев
83'
А. Коломийченко
76'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Оренбург
Желтая карточка
С. Бучнев
90'
89'
Желтая карточка
А. Малых
Замена
Д. Иванов
️️️️
Б. Петрович
85'
ГОЛ! 2:1!
А. Коломийченко
83'
Желтая карточка
А. Догузов
81'
76'
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Алейник
70'
69'
Желтая карточка
М. Шогенов
Замена
А. Коломийченко
️️️️
И. Лукьяновс
68'
62'
Замена
М. Шогенов
️️️️
С. Бреев
60'
Замена
Д. Кабутов
️️️️
В. Парняков
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Алхазов
59'
56'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
49'
Желтая карточка
Д. Андреев
23'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
ГОЛ! 1:0!
А. Кренделев
15'
12'
Желтая карточка
А. Кобялко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
71
Денисов
2
Жиров
2
Догузов
34
Алейник
33
Кренделев
11
Петрович
10
Лукьяновс
19
Байрамян
13
Алхазов
3-3-3-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
22
Кобялко
34
Алейник
10
Букия
10
Букия
34
Алейник
11
Петрович
13
Иванов
13
Иванов
11
Петрович
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
15
Коломийченко
10
Лукьяновс
13
Алхазов
88
Болов
88
Болов
13
Алхазов
10
Парняков
70
Кабутов
70
Кабутов
10
Парняков
23
Бреев
8
Шогенов
8
Шогенов
23
Бреев
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
10
Руслан Газзаев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
10
Руслан Газзаев
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
77
Артем Москвин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Максим Яковлев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волгарь - Оренбург
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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