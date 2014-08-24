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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Эспаньол
Альмерия - Эспаньол: обзор матча 24 августа 2014
Альмерия
24.08.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
52'
Ф. Сориано
90+4'
С. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Эспаньол
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
С. Гарсия
Пас отдал
В. Санчес
Замена
Корона
️️️️
Э. Мендес
90'
+2
87'
Желтая карточка
В. Санчес
Желтая карточка
Т. Парти
83'
Замена
Тьеви
️️️️
Т. Хемед
80'
70'
Замена
Абрахам
️️️️
П. Монтанье
Замена
Т. Дангда
️️️️
Ф. Сориано
66'
65'
Желтая карточка
С. Гарсия
57'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Севилья
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сориано
Пас отдал
Э. Мендес
52'
46'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Ф. Кайседо
33'
Вторая желтая
А. Арбилья
18'
Желтая карточка
А. Арбилья
Желтая карточка
А. Трухильо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
23
Рубен
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
5
Анхель Трухильо
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
19
Джонатан Зонго
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
12
Верса
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Альмерия
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
15
Корона
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
23
Тьеви
ПВ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-5-1
23
Рубен
16
Дюбарбье
5
Трухильо
15
дос Сантос
88
Мичел
19
Зонго
23
Сориано
12
Верса
18
Парти
7
Мендес
10
Хемед
4-1-3-2
1
Касилья
23
Арбилья
27
Гонсалес
19
Колотто
27
Альварес
5
Лопес
4
Санчес
8
Севилья
18
Монтанье
9
Гарсия
10
Кайседо
23
Сориано
10
Дангда
10
Дангда
23
Сориано
7
Мендес
15
Корона
15
Корона
7
Мендес
10
Хемед
23
Тьеви
23
Тьеви
10
Хемед
18
Монтанье
10
Абрахам
10
Абрахам
18
Монтанье
10
Кайседо
21
Лопес
21
Лопес
10
Кайседо
8
Севилья
7
Стуани
7
Стуани
8
Севилья
Остались в запасе
Альмерия
Эспаньол
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
11
Веллингтон Силва
ПВ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Альмерия - Эспаньол
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 15 тур
Сеута
- : -
23.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Медитерранео
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